La rabbia sulla sabbia Ventimila ombrelloni chiusi per due ore | Il governo ci ascolti

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutti gli stabilimenti balneari di Cesenatico hanno aderito alle due ore di sciopero indette ieri mattina dalle 7.30 alle 9.30 dai sindacati Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti. I 20milapresenti nei 127 bagni cesenaticensi sono rimasticon i concessionari a braccia conserte, con in testa il presidente Simone Battistoni. Solo una turista di Villamarina ha voluto l’apertura dell’ombrellone anticipata alle 9.15 ed è stata accontentata. Diversa la situazione a Gatteo a Mare, dove gli stabilimenti sono di proprietà essendo costruiti su terreno privato, e la mobilitazione non è stata fatta, così come non ci sono state adesioni a San Mauro Mare.