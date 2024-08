Giorni di fuoco | la mappa delle temperature fino a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) I meteorologi sono concordi nell'indicare la giornata di sabato 10 agosto come l'inizio della nuova ondata di caldo intenso destinata a far salire lesu tutta Italia in questo mese di agosto. A causarla è l'azione dell'anticiclone africano che porterà caldo e ostacolerà la formazione di temporali estivi. Già domenica 11 agosto sono previsti picchi nellea 40 gradi, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Nella giornata di domani è tuttavia ancora possibile la formazione di temporali locali sui rilieviAlpi occidentali, "in particolare tra Piemonte e Valle d'Aosta" e forse "sull'Appennino ligure". Dal punto di vistaè un weekend bollente: "Punte di 40°C sulle regioni centrali, non esclusi picchi di 41°C in Umbria", spiegano i meteorologi.