Gilardino | Gudmundsson gioca Genoa-Inter? Ecco come sta

(Di sabato 10 agosto 2024)è in dubbio per, non solo per il mercato ma anche per le sue condizioni. A una settimana dall’esordio in Serie A,aggiorna sull’islandese. FRA CAMPO E MERCATO – Ieri sera, ilprossimo avversario dell’ha battuto 1-0 la Reggiana nei trentaduesimi di Coppa Italia. Fra i convocati non c’era Albert, sia perché oggetto di voci di mercato (Fiorentina) sia perché non al meglio. Albertoparla degli acciaccati: «Vediamo Caleb Ekuban, che ha ricominciato a correre. Di sicuro se sarà con noi lo sarà per la panchina: me lo auguro di riuscire a recuperarlo. Alan Matturro no, Alessandro Marcandalli no.anche lui ha ricominciato a correre e a toccare la palla, quindi lo valuteremo giorno dopo giorno.