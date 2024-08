Gaza nuovo attacco di Israele su una scuola | quasi cento morti L’Idf | Era nascondiglio dei terroristi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) Poche ore fa tre distinti attacchi dihanno colpito unaCity, uccidendo tra le 90 e le 100 persone. Come confermato dalla protezione civile ditramite il portavoce Mahmoud Basal, il bombardamento ha preso di mire laAl-Tabai’een, nella zona di Al-Sahaba. “Un orribile massacro. – ha detto Basal – Gli equipaggi stanno cercando di controllare il fuoco per recuperare i corpi dei martiri e soccorrere i feriti”. L’esercito israeliano (Idf) ha confermato il raid spiegando che l’aeronautica “ha colpito con precisione idi Hamas che operavano all’interno di un centro di controllo e comando nellaAl-Tabai’een e situato accanto alla moschea a Daraj Tuffah, che viene usata come rifugio dai residenti diCity”.disu una(ANSA FOTO) – cityrumors.