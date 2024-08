Ferragosto di cinema al Castello Da Inside Out 2 a commedie british

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) di Federico Berti Stasera aldell’imperatore due grandi attori a confronto in Fuga in Normandia, ottima commedia inglese interpretata da Michael Caine e Glenda Jackson alla sua ultima interpretazione. Uscito in sordina a fine stagione, il film diretto da Oliver Parker racconta la vera storia dell’ottantenne Bernie Jordan che per il settantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, decide di scappare dalla casa di riposo e intraprendere una "grande fuga". Obiettivo finale; assistere alle cerimonie di commemorazione dei tanti veterani caduti in guerra.