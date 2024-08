Calciomercato Serie A | la Roma tratta Assignon Sanchez torna all’Udinese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Milano, 10 agosto 2024 – La notizia di mercato di oggi arriva da Udine dove si è ufficialmente concretizzato uno dei ritorni piùntici della storia del calcio italiano: Alexis Sachez è di nuovo un giocatore dell'Udinese. Il Nino Maravilla, liberato dall'Inter,dopo tredici anni in Friuli, lì dove la sua carriera è sbocciata. Per il cileno contratto biennale. Tra le squadre più attive continua a esserci la Juventus di Thiago Motta che è alla ricerca di un difensore centrale e di un esterno d'attacco, oltre a tenere viva la pista Koopmeiners. Ma andiamo con ordine. Partendo dal centrocampista olandese, il ds Giuntoli farà di tutto per farlo diventare un nuovo giocatore bianconero. L'accordo tra Koopmeiners e il club è stato raggiunto ormai da tempo, inoltre da giorni ha smesso di allenarsi con l'Atalanta facendo arrabbiare e non poco Gasperini e tutti i tifosi della Dea.