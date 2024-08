Baretto Rosso è morta Mariella Mandolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Ristorazione in lutto, si è spenta, aveva 83 anni. I funerali della titolare dello storico, bar pizzeria del lungomare Marconi, saranno celebrati questa mattina alle 10 alla chiesa del Porto. Lascia il marito Pier Luigi Bani, già dirigente comunale, il figlio Paolo, le figlie Nicoletta ed Elena. A dare l’annuncio della sua scomparsa, è stato lo staff con un annuncio sul profilo social del locale: "Non avremmo mai voluto darvi una notizia del genere, ma come suo solito la signora ci ha fatto uno scherzo dei suoi, appendendo ‘sparone e parnanza’ per l’ultima volta. Tutto ciò che ilrappresenta per noi e sopratutto per voi lo dobbiamo ae Piero e a quel senso di comunità che nel tempo hanno creato e poi tramandato.