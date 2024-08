Weekend 9 10 e 11 agosto a Milano e in Lombardia | eventi feste e sagre del fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 82024 – Stelle protagoniste di questo secondodi. Per chi resta in città, non mancano gli appuntamenti per trascorrere serate all’aperto a guardare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, ascoltando musica, degustando prelibatezze locali, facendo sport, immersi nel verde dei Grandi Giardini Italiani. Tante le iniziative inper tutti i gusti. A, prosegue la rassegna Estate al Castello con una rappresentazione di teatro greco, un DJ set durante la magica notte di San Lorenzo e un concorso musicale per giovani talenti. L’appuntamento con le stelle cadenti sabato 10è anche al Planetario di. Nel frattempo, a Varese è arrivata la ruota panoramica con vista sul lago e sul Monte Rosa, e a Luino torna la Notte Buia al lume delle lanterne. Ecco una guida alle iniziative da non perdere.