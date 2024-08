Verso Benevento-Taranto | i pugliesi rischiano di perdere altri pezzi fino a domenica nel Sannio con 9 over

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ unche rischia dialtre due pedine quello che si presenteràsera (ore 20) al “Ciro Vigorito” per affrontare ilnel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Potrebbe, infatti, essere ai titoli di coda l’avventura nel sodalizio pugliese del difensore Cristian Riggio e del centrocampista Michael De Marchi, che hanno un contratto che li lega alal giugno 2025 ma sono ad un passo dal firmare la risoluzione per accasarsi altrove. Decisiva, come per glicalciatori che hanno lasciato il club jonico nei giorni scorsi, la crisi che sta attraversando il sodalizio rossoblù dopo l’annunciato disimpegno del presidente Giove.