Variante del Corsalone Tellini | Servono interventi immediati per la realizzazione del progetto!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arezzo, 9 agosto 2024 –del: “per ladel!”. Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolotorna sull’area ex Sacci e rivolge un appello alle parti coinvolte affinchè il, che prevede ladelladel, possa finalmente essere realizzato nel suo tracciato originario. “Ritengo che sia prioritario realizzare ungià pronto e finanziato, che potrebbe certamente migliorare la circolazione della S71 – ha dichiarato– è necessario agire e non far passare il tempo, per questo chiedo al comune di Bibbiena di esercitare i poteri che ha per legge ordinando la liberazione dell’area o che si sostituisca al proprietario, come previsto, in caso di inadempienza del proprietario.