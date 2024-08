Ucraina attacca in Russia Zelensky | Mosca deve pagare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – L’in, il quadro della guerra cambia. Le forze di Kiev da 3 giorni sono penetrate nella regione di Kursk, spingendosi per circa 10 km oltre il confine. Ieri, per la prima volta, da Kiev sono arrivate dichiarazioni ufficiali relative all’offensiva e un messaggio per Vladimir Putin. Nessun dettaglio, ma parole significative dal presidente Volodymyr: “Laha portato la guerra nella nostra terra, orasentire quello che ha fatto”, dice il presidente in un video messaggio pubblicato su Telegram. “Sono grato a ciascun guerriero, soldato e comandante che ci assicurano la difesa delle posizioni ucraine – ha continuato – e conquistare obiettivi in una guerra che non è stata una nostra scelta. Noi puntiamo ad ottenere al più presto questi obiettivi in pace, sotto condizioni giuste di pace. E – conclude – questo succederà”.