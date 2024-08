Treviso borse e accessori contraffatti venduti a ‘prezzo pieno’ | sequestrati oltre 1 100 capi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Sullo scaffaledi ‘marca’, ma erano tutte false e pronte ad essere vendute ai consumatori. Tutto questo è stato scoperto nei giorni scorsi dalle fiamme gialle del comando provinciale di. I militari hanno sequestrato1.100di abbigliamentodi famose griffe di moda) ed esposti al pubblico in una boutique di Asolo (TV). Il titolare è stato denunciato per il reato di detenzione per la vendita di merce con segni mendaci. L’intervento dei consulenti per ‘smascherare’ la contraffazione Infatti, nonostante la fedele riproduzione dei marchi e dei loghi e l’ottima fattura della merce – vero e proprio falso d’autore – i finanzieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno riscontrato imperfezioni non rilevabili nei prodotti originali, confermate dai consulenti tecnici delle case di moda intervenuti.