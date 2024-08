Sciopero dei balneari grande partecipazione a Civitanova L’assenza di norme è un fatto troppo grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 –deisulla costa civitanovese. Ombrelloni chiusi fino alle 9.30. La preoccupazione non va in vacanza e i concessionari di spiaggia, dopo aver manifestato nei mesi scorsi a Roma, hanno indetto lodegli ombrelloni con apertura rinviata alle 9.30.adesione dei, che si sono ritrovati da Raphael Beach per condividere l’amarezza perdi un provvedimento che salvaguardi la balneazione italiana, mettendo a rischio le imprese familiari e l’occupazione locale. Sono stati revocati dal sindacato nazionale, invece, i due scioperi analoghi previsti per il 19 e il 29 agosto, in quanto il Governo ha comunicato l’impegno a prendere in mano il dossier deigià da settembre.