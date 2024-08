Sciopero balneari 9 agosto serrata degli ombrelloni anche in Riviera del Conero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ancona, 92024 –ladelstamattina ha preso parte al cosiddetto “”. A proclamare l'agitazione sono stati il Sindacato italiano(Sib) e la Federazione italiana Imprese(Fiba Confesercenti). La protesta ha previsto l'apertura con due ore di ritardo dei servizi sulle spiagge in concessione, alle 9.30. L’adesione è stata quasi totale da parte di tutti gli stabilimenti, da Sirolo passando per Numana alta e bassa fino a Marcelli. Alcuni però hanno riaperto attorno alle 9, anticipando, seppur di poco, quanto previsto inizialmente. Unodalla caratterizzazione simbolica ma non meno sentito dalle famiglie di, sostenute dalla clientela che, seppur di mattina molto presto, si è affacciata sullo splendido mare già dalle 6.30-7 e ha trovato tutti gliserrati.