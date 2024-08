Noah Lyles nella bufera | positivo al Covid dopo il bronzo abbraccia gli avversari Irresponsabile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non c’è giorno che passi senza una polemica alle Olimpiadi di Parigi.l’arresto di Tom Craig, giocatore di hockey su prato della Nazionale australiana sorpreso ad acquistare cocaina da un pusher minorenne tra le strade di Parigi, l’ultima polemica esplosa riguarda il caso di. Il velocista americano,l’oro nei 100 metri, ha conquistato ilnei 200 metri, non riuscendo a bissare il successo. La polemica però è scoppiata subitoquando, svuotato di ogni energia,è stramazzato al suolo ed è stato portato fuori dallo stadio addirittura su una sedia a rotelle. In poco tempo si è diffusa una voce clamorosa, confermata poi dallo stesso atleta, secondo la quale fosse affetto da. E, nonostante tutto, non solo ha gareggiato ma ha ancheto i suoial termine della corsa, a partire da Tebogo che ha vinto l’oro.