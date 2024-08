LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco i quarti Attesa per Simone Alessio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:21 Si partirà con la categoria -67 kg femminile, poi quella maschile in un ping pong che terminerà fino a questa sera. Quello disarà il secondo incontro in campo maschile 14:18 C’è una certaanche per uno dei grandi favoriti insieme al nostro azzurro, ovvero il sudcoreano Seo, riuscito ad accedere aidopo degli ottavi molto complessi, contrassegnati da uno svarione da parte dei giudici di gara che stava assegnando la vittoria al suo contende. 14:17salirà sul tatami alle 15:06 per sfidare l’iraniano Barkhordari. Questa mattina l’azzurro è sembrato in controllo totale dell’azione. Ma nel taewondo, lo abbiamo detto più volte, ogni match ha storia a parte 14:15 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Mancano quindici minuti all’inizio deidi finale 13:00 Adesso una piccola pausa, Amici di OA Sport.