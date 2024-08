LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Lavreysen verso l’oro nella sprint maschile ora la madison femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.08vince la prima manche dellalanciando per primo lo, esce nel finale Richardson, ma non basta. 18.04 Carlin esce dall’esterno, prende la scia a Hoogland e si aggiudica gara-1 della finale per il bronzo. Il britannico si impone per 17 millesimi. 18.00 Si parte subito con laal: prima manche. Persi affrontano l’olandese Harriee l’australiano Matthew Richardson per. Per il bronzo si sfidano Jack Carlin e Jeffrey Hoogland: saranno loro i primi due a partire. 17.55 Oltre che le finali della, serata che sarà completata dai sedicesimi della, compresi i ripescaggi. 17.51 Italia che nelraggiunse l’ottavo posto con Balsamo e Paternoster.