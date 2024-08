La guerra ora è in Russia Il piano di Putin contro l' offensiva ucraina a Kursk

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'ira del Cremlino e lemosse per l'di. Il presidente russo, Vladimir, ha aperto una riunione dei membri permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione, annunciando di voler discutere di una «questione molto importante che riguarda alcuni aspetti della lotta al terrorismo»., come riporta l'agenzia Ria Novosti, ha poi dato la parola al direttore dell'Fsb, Aleksander Bortnikov. La regione meridionale russa diè da quattro giorni teatro di un'ineditadelle forze armate ucraine che ha fatto scattare il livello di emergenza massimo. L'esercito russo ha annunciato che sta dispiegando più truppe e munizioni per fermare l'incursione, in particolare nella zona di Sudzha.