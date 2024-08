Guai per Travis Scott arrestato ubriaco a Parigi dopo lite

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il famoso rapperè statola mattina di venerdì 9 agosto all’Hotel George V di, dove in questi giorni sono in corso le Olimpiadi 2024. L’arresto segue un episodio tumultuoso verificatosi all’alba,che il rapper aveva partecipato alla semifinale di basket maschile tra Serbia e Stati Uniti il giorno prima.perSecondo le informazioni divulgate dalla procurana e confermate da Valeurs Actuelles, l’intervento della polizia è stato richiesto per contenere una violenta discussione trae il suo bodyguard. La situazione è degenerata quando il rapper, in stato di ebbrezza, ha avuto un alterco con la sua guardia del corpo. La rissa è scoppiata intorno alle 5 del mattino presso l’hotel situato vicino agli Champs-Élysées.