Grazie Matteo per le emozioni Zurloni chiude l’esperienza olimpica La città lo aspetta per festeggiare

(Di venerdì 9 agosto 2024) "per averci fatto sognare". Forte il coro dei cassanesi a sostegno di, fermato per soli 2 millesimi di secondo nel suo percorso al podio alle Olimpiadi di Parigi.ha battuto la mano sul cronometro a 4,997, mentre l’avversario ha fermato il tempo a 4,995. Un leggerissimo ritardo che è costata l’eliminazione. "La giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata un’esperienza bellissima – ha commentato l’atleta cassanese –. Peccato per quei 2 millesimi. Gareggiavo contro uno degli avversari più forti per la sua costanza e per i tempi che ha fatto durante l’anno". Nessun rimpianto. "Sono contentissimo di aver portato l’Italia in finale. Il palcoscenico era spettacolare, mi sono goduto appieno. Ho raccolto tutta l’energia possibile dai mie fan che erano nel pubblico.