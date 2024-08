Giallo a Roma | trovato morto sul Lungotevere l’influencer Enzo Bondi Aveva 39 anni video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024), popolare influencer 39enne, molto conosciuto sui Social per isul calcio è stato, poco dopo la mezzanotte in strada suDante nei pressi del civico 3 a. A segnalare la presenza di un corpo sul marciapiede sono stati passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della stazione diSan Paolo, i colleghi della radiomobile e quelli della VII sezione per i rilievi. Sul corpo dell’uomo non vi sarebbero segni di violenza ma la salma è stata traslato all’obitorio di Tor Vergata a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. L’uomo noto sui social, nonprecedenti penali.era noto come Kaiserjny Popolare sui social con il nickname Kaiserjny,contava oltre 11mila follower su Instagram e 18mila su TikTok.