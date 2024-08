Estorsione a un imprenditore sequestro da 48 milioni | un salernitano tra gli indagati

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Gip, alla luce dei nuovi risultati investigativi, ha emesso il decreto dipreventivo relativo a denaro e beni, con l’accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura. Tra gli, oltre tre napoletani c’è anche un uomo di Angri, residente però al nord, coinvolto in un’inchiesta che vede vittima undei trasporti e della logistica di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Sono dunque coinvolte quattro persone campane: a marzo 2024 sono state sottoposte ad una misura cautelare e, in queste ore, destinatarie di uncomplessivo di 4,8di euro: sono accusati di tentataaggravata dal metodo mafioso. L’indagine, come riportato da SalernoToday, è condotta dalla Dda.