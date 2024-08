Covid | 17 381 casi e 87 morti nell' ultima settimana crescono i tamponi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 17.381 idiregistrati in Italia nel periodo 1-7 agosto, contro i 17.008 dellaprecedente (+2%). Lo indica il bollettinole aggiornato sul sito del ministero della Salute. Isono 87, in crescita rispetto ai 54 dellaprecedente. Ancora in lieve aumento i, che questasono stati 106.154 rispetto ai 100.669 dei 7 giorni precedenti. In leggero calo il tasso di positività,a quota 16,4% rispetto a 16,9% dellaprecedente.