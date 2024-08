Chirico | il femminismo va praticato la sinistra sa solo predicarlo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilsi può predicare o praticare. L'intervista di Giorgia Meloni al settimanale «Chi» disegna una via di destra al, inteso come sistema di pensiero e azione volto a migliorare la condizione delle donne. In questi anni laha spesso «predicato» ilanziché praticarlo: pensate al processo Olgettine, alla massiccia opera di sputtanamento patita da decine di giovani donne colpevoli di partecipare a cene galanti. Pensate alle pubbliche invettive lanciate dagli indignados di professione che, pur di colpire l'ex premier Silvio Berlusconi, non hanno lesinato le offese più triviali contro uno stuolo di donne, con il supporto mediatico di pseudofemministe e moralizzatori un tanto al chilo.