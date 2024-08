Arrestato per estorsione aggravata elemento di spicco appartenente al Clan Fabbrocino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024)esponente didelperdal metodo mafioso: colto in flagrante mentre riceveva il denaro dalla vittima Si comunica che in data odierna personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di P.S San Giuseppe Vesuviano ha proceduto all’arresto, perdal metodo mafioso, di undidel. L’arresto è avvenuto all’esito di prolungati servizi di osservazione svolti dal personale operante nel Comune di San Giuseppe Vesuviano a riscontro di informazioni acquisite da persone informate sui fatti, vittime delle ripetute pressioni estorsive da parte dell’. L’uomo è stato sorpreso, all’interno di un circolo ricreativo, subito dopo aver ricevuto dalla vittima la somma di 2.500 euro da lui pretesa. Quando è stato fermato dagli agenti, aveva ancora i soldi in tasca.