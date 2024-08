Andrea Iannone spegne 35 candeline | gli auguri speciali di Elodie

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 9 agosto 2024) Speciale dedica diadper il suo compleanno, amore a gonfie vele tra loro Altro che crisi traed, sui social si mostrano più complici e innamorati che mai Nelle ultime settimane si è parlato spesso di una presunta crisi tra, soprattutto in seguito ad un litigio in aeroporto durante uno dei loro ultimi viaggi. La loro storia d’amore è iniziata da circa due anni e sono sempre apparsi molto complici e innamorati, più volte in passato si è parlato di una presunta crisi ma hanno sempre smentito i rumors mostrandosi insieme. Nessuno dei due fino ad ora aveva smentito gli ultimi pettegolezzi, nelle scorse ore però la splendida e amatissima cantante sul suo profilo Instagram ha fatto delle dedicheal fidanzato in occasione del suo compleanno.