Alfonsi | oggi prime adozioni chihuahua sequestrati

(Di venerdì 9 agosto 2024) (DIRE) Roma, 9 ago. – Sono stati adottatiXena e Giammarco, due dei novetrovati il 14 giugno scorso dagli agenti della Polizia di Stato in condizioni di grave trascuratezza nel bagagliaio di un’auto parcheggiata. Gli animali, in gran parte cuccioli, su disposizione dell’autorità giudiziaria sono statie trasferiti nel canile rifugio comunale di Muratella dove sono stati accuditi e sottoposti ai controlli sanitari. Il giudice, quindi, ha sottratto i 9 piccoli cani alla proprietaria, dichiarandoli tutti adottabili. “E’ davvero una bella notizia l’adozione di Xena e Giammarco, che avranno dafinalmente una famiglia accogliente e affettuosa. Una vicenda a lieto fine per la quale desidero ringraziare gli agenti del commissariato di Carbone, che hanno voluto essere presenti alla consegna degli animali.