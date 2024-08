Tiro al volo Nel Gran Prix internazionale di Para-trap Spagnoli fa doppietta Vinti un oro e un bronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una medaglia dinell’individuale e una medaglia d’oro a squadre. Trasferta molto positiva e luccicante per Alessandro, l’atleta carrarese diche a Brno, nella Repubblica Ceca, con la maglia azzurra ha partecipato al“. Nella Pt2 (tiratori con disabilità agli arti inferiori)è riuscito a conquistare ildopo un accesso alla finale ottenuto con il punteggio di 114/125 che gli è valso il dorsale numero 3. La classifica finale ha visto al primo posto lo slovacco Filip Marinov arrivato in finale con 116/125 e poi primo con 43/50; al secondo posto il ceco Miroslav Lidinsky con 114/125 in qualificazione e 42/50 in finale.si è piazzato al terzo posto totalizzando in finale 31/40.