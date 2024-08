The Family anticipazioni dal 10 al 16 agosto della soap turca Mediaset | Hülya a Ekrem Yagmur non è la donna adatta a te

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 8 agosto 2024) I nuovi episodi The– in onda dal 10 al 16– promettono molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, intenta a cercare di escluderedalla vita familiare. La madre diè sempre più convinta che la giovane non sia la, e decide di escluderla dal barbecue organizzato alla villa. Il restofamiglia però non concorda con la decisione di, che tuttavia sembra riuscire nel suo intento:sembrano lasciarsi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Theescludedalla vita familiaretenta in ogni modo di escluderedalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella loro villa. Il restofamiglia però non ci sta, e tutti insistono affinché la ragazza si sieda al loro tavolo.