Spaccatura nel Centrodestra | Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo Rinvia l' Assestamento di Bilancio

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'Aquila - Una nuovanelabruzzese emerge in seguito al rinvio della discussione sull’di, previsto inizialmente per ieri, al termine del mese di agosto. La decisione di non portare l’argomento in aula, considerata una bocciatura dell’operato dell’Assessore Quaglieri, sottolinea le difficoltà interne del, che fatica a gestire i provvedimenti fondamentali per il funzionamento dell’Ente. In aula è stato discusso solo il Rendiconto 2023, che, secondo l’opposizione, non è approvabile a causa del grave stato economico in cui versa la Regione Abruzzo. I consiglieri del Patto per l’Abruzzo, durante la seduta, hanno espresso la loro contrarietà al Rendiconto attraverso una dichiarazione di voto del capogruppo Luciano D’Amico. “Questo Rendiconto riflette il fallimento delnella gestione della Regione,” ha dichiarato D’Amico.