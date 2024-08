Ripartenza Galcianese Sognando i playoff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Riparte dal gruppo dello scorso anno laCalcio in vista della nuova stagione in Seconda Categoria. L’ambizione non è solo quella di una salvezza anticipata, ma anche di potere essere protagonisti in zona. In panchina confermato mister Andrea Bertini. Ecco il gruppo. Portieri: Claudio Santacroce ed Ermanno Varosi. Difensori: Mattia Calamai, Lorenzo Cirri, Edoardo Dell’Omo, Edoardo Nastri, Kledis Osmani, Giulio Sanesi, Niccolò Braccini. Centrocampisti: Alessandro Cappelli, Niccolo De Felice, Marco Di Mauro, Filippo Foligni, Lorenzo Girolamo, Marco Tartoni, Niccolò Aiazzi, Alessio Zangirolami. Attaccanti: Dennis Agbonifo, Matteo Del Bianco, Jacopo Micheli, Tommaso Nannini, Mattia Traversi, Lorenzo Pocai.