Raddoppiano le risorse per il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Confindustria, De Vizia: “Oltre ai 3,2 miliardi subito disponibili per ilsi potranno utilizzare ancheprovenienti da programmi nazionali e regionali” «Il raddoppio dell’entità delledisponibili per il riconoscimento delper glirealizzatiZESdel, stabilito dal Consiglio dei Ministri, dimostra che quanto paventato nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate sulla forte riduzione della percentuale da attribuire aglieffettuati è solo un incidente di percorso a cui si è posto subito rimedio». Così il presidente di Confindustria Campania e Confindustria Avellino Emilio De Vizia, in merito all’ultimo provvedimento in materia diapprovato dal Consiglio dei Ministri.