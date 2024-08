Prosegue in Campania il tour di Enzo Gragnaniello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024)ildidedicato alla presentazione di “L’AMMORE È NA RIVOLUZIONE”, il nuovo album di inediti pubblicato il 19 giugno. Il 9 agosto farà tappa a Sant’Agata sui Due Golfi (NA), il 15 a Roccamonfina (CE), e il 18 a Conca dei Marini (SA)“. L’Ammore è na Rivoluzione” è un viaggio profondo nell’animo umano, narrato con la forza e la passione della lingua partenopea. È un omaggio alla speranza, alla pace interiore e al valore delle relazioni autentiche. In un mondo spesso caotico e doloroso, l’album ci ricorda che la vera ricchezza risiede nell’amore, elemento che unisce tutti noi come onde in un vasto mare. Un lavoro intriso di perseveranza e speranza, colmo di gratitudine, che sottolinea come la bellezza e la felicità siano sufficienti per dare senso alla vita.