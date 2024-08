Palestra tutte le opposizioni all’attacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) È di nuovo botta e risposta trae amministrazione comunale sulla costruendain zona ’Poggio’. Il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, a nome di tutti i gruppi di minoranza denuncia: "La nuovaè ancora in alto mare, con evidente spreco di denaro pubblico. Dopo il taglio degli alberi nell’area verde del ’Poggio’, il caos regna sovrano. Il 26 luglio scorso avrebbe dovuto essere terminato il primo stralcio funzionale. E il cantiere è in totale stato di abbandono con recinzioni divelte, sterpaglie cresciute ovunque, disordine. Da almeno sei settimane nessuno ci lavora più. A quale condizione saranno ripresi i lavori dalla nuova ditta costruttrice? Nel verbale di consegna dei lavori di settembre 2023, il nuovo appaltatore ha espresso una riserva, essendo poco chiari in progetto alcuni particolari costruttivi.