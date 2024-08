Londra Banksy si fa lo zoo | dopo capra elefanti e scimpanzé spunta il lupo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'ultimo animale dello Zoo diè unche ulula.la, glie gli scimpanzè, aè apparso un altro animale a rischio di estinzione. Si tratta della quarta opera dello street artist in quattro giorni e sembra sempre più probabile che si tratti di un' '“arte a puntate”, come aveva suggerito il biografo dell'artista di Bristol, Stefano Antonelli, non appena scoperto il primo stencil monocromo. “Come in un romanzo d'appendice da comporre d'estate, solo alla fine sapremo quale è il disegno, la strategia. Possiamo comunque intuire i temi che gli sono cari, la salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, le cause proposte dal movimento Extinction Rebellion che l'artista ha già avuto modo di sostenere”, ha spiegato Antonelli.