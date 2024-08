Linea d’Ombra via al nuovo contest per celebrare i diritti con l’arte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Make Art 4 Your Rights” è ilartistico dedicato agli artisti della regione Campania, ideato daFestival per realizzare un’installazione totemica sui, filo conduttore della prossima edizione. Il tema delle prossime due annualità del festival è appunto “/rights”. L’iniziativa si propone di valorizzare il talento degli artisti locali, utilizzandocome strumento per sensibilizzare le persone suiumani e civili. Il progetto vincitore sarà premiato con un contributo finanziario finalizzato alla realizzazione completa dell’opera. L’esposizione si terrà in piazza Portanova a Salerno, in occasione della XXIX edizione delFestival, in programma dal 9 al 16 novembre 2024.