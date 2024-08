La terra trema ancora | paura tra la gente Un boato…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 8.54 in provincia di Viterbo. L'epicentro del sisma è stato localizzato dall'Ingv a 6 km da Canino, ad una profondità di 9 km. «Si è sentito un boato», commentano diversi cittadini. La scossa, nonostante la bassa intensità, ha avuto l'epicentro proprio nel territorio comunale, ed è stata percepita distintamente da tutta la popolazione che è subito uscita dalle case e corsa in strada. Avvertita anche a Tarquinia, Monte Romano, Farnese, Montalto ci Castro e Tuscania. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma sono stati chiamati i vigili del fuoco, per un sopralluogo sul posto.