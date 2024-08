La sua nascita in cattività e il fatto che sia in buone condizioni di salute sono un' ottima notizia Tra gli obiettivi del centro Parrot World di Crecy-la-Chapelle Seine-et-Marne quello di fare riprodurre specie minacciate in natura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024)-la-, 8 ago. (askanews) – È nata il 29 giugno allo zoo francesedi-la--et-e ora hail suo debutto in società. La cucciola di giaguaro, che pesa già tre chili non ha ancora un nome, ma ha giàle primi vaccinazioni. La suaine ilche sia indiun’. Uno deglidello zoo è infattidi “in”. Oggi il giaguaro è considerata unaquasi a rischio, in gran parte a causa della deforestazione. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Nata a giugno in uno zoo francese, la cucciola di giaguaro debutta in società iO Donna.