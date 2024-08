La crescita dell’estrema destra in Austria e il rafforzamento delle forze filorusse europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le elezioni parlamentariche del prossimo 29 settembre preoccupano Bruxelles, perché potrebbero rafforzare l’asse euroscettico e russofilo nelle istituzioni comunitarie. Decine di sondaggi, realizzati a partire dall’aprile 2023, hanno evidenziato infatti come il Partito della Libertàco (Fp?) sia al primo posto nelle preferenze elettorali, avvicinando la formazione populista di estremaalla partecipazione al prossimo esecutivo. Una rilevazione, realizzata alla fine di giugno da Ogm Research Communication, stimava l’Fp? al ventisette per cento, il Partito Popolareco (Ovp) al ventiquattro per cento, i Socialdemocratici (Spo) al ventuno, i Verdi all’undici, la formazione liberale Neos all’otto per cento e il Partito della Birra, movimento di protesta contro il sistema partitico, al cinque per cento.