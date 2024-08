Il progetto del nuovo stadio 12 200 posti divisi in 5 settori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sarà in parte demolito e ricostruito per contenere fino a 12.200 spettatori. Che staranno tutti comodamente seduti al coperto. Non avrà la pista di atletica e sarà diviso in cinqueseparati. Dalla tribuna vip alla curva est appiccicata al campo. Dopo il via libera in Giunta, il’Romeo Neri’ esce allo scoperto. Con qualche dettaglio in più su quelche Aurora Immobiliare e Rimini Fc hanno presentato mesi fa e che ora è stato considerato di pubblico interesse.