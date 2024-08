Fortitudo prima uscita ufficiale a Codogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)mercoledì 28 agosto ain casa dell’Assigeco Piacenza. Laha ufficializzato quelle che sono le tappe di avvicinamento alla stagione regolare, fissata per sabato 21 settembre quando al Modigliani Forum di Livorno la formazione diretta da Devis Cagnardi se la vedrà con Forlì nella semifinale di Supercoppa. Il giorno successivo, domenica 22, sempre in riva al Tirreno, si giocherà la finale che assegnerà il primo titolo stagionale. Ma vediamo alla preseason biancoblù. Il raduno, con relativo saluto al popolo della Effe, è ufficializzato per lunedì 19, anticipato, nei giorni precedenti, dai test fisici che attendono Fantinelli e compagni.come detto nel lodigiano, a, base operativa dell’Assigeco Piacenza mercoldì 28 agosto dopo 10 giorni di preparazione.