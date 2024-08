Dissesto serve un intervento serio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Resta chiuso il tratto di strada di contrada Collina, a Tolentino, in seguito al. L’ex vicesindaco e attuale consigliere di minoranza Silvia Luconi, contattata da alcuni residenti, interviene sollecitando una sistemazione definitiva. "Conosco bene la situazione in località Collina – dice –, è nota da tempo. E ora è peggiorata. Se c’è la volontà di installare un senso unico alternato dopo aver chiuso le fessure con l’asfalto, mi auspico che sia unmomentaneo e che quanto prima si intervenga in maniera seria. Ci sono infatti problemi di drenaggio importanti che fanno scivolare la strada verso il basso. Immagino il costo importante, ma per una soluzione definitiva non si può fare altrimenti. In quella strada passano due se non tre condutture: se non ricordo male Assm, Apm e Tennacola, ma ovviamente è da verificare con gli addetti ai lavori.