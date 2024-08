Como rimorchio con le valige si ribalta in autostrada | i bagagli bloccano la A9

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Vigili del fuoco impegnati innel tratto di Monte Olimpino, a causa di un pullman con targa macedone che ha perso ilsu cui erano caricati idei passeggeri. L’imprevisto, che ha creato trambusto e ripercussioni sul traffico, è avvenuto mentre era in viaggio verso la Svizzera: dal pullman improvvisamente si è sganciato ildei, che si sono riversati sulla carreggiata dello svincolo Monte Olimpino,ndosi. Due ragazze sono state assistite dai sanitari del 118 per lo spavento, senza però gravi conseguenze. Nessuno è rimasto ferito, e le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.