Calcio Eccellenza | Ponsacco altri colpi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pisa 8 agosto 2024 – Ancorain entrata per i Mobilieriin vista del campionato di2024/25. In arrivo Jonathan Pacifico, classe 2005, centrale difensivo livornese di origine e di scuola, essendo arrivato ad essere il Capitano della Juniores Nazionale del Livorno. Approda aper dimostrarsi all'altezza.Lorenzo Susini attaccante o centrocampista avanzato, anche lui classe 2005, cresciuto a livello giovanile tra Pistoiese, Spezia e Tau, prima di iniziare il suo percorso ina Montecatini. Un altro 2005 alla corte di Mister Macelloni è Francesco Morana, centrocampista centrale in arrivo dalle giovanili della Carrarese, ma con già un’esperienza tra i grandi al Real Forte Querceta in serie D. Più esperto, ecco Matteo Barsotti, classe 2002 di scuola Pisa, già passato danella stagione 2021/22.