Calcio Aurora Jesi ripescata in Seconda Categoria

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Ci hanno concesso unapossibilità e non possiamo più sbagliare” il pensiero di mister Campanelli, 8 agosto 2024 – Ottima notizia per l’. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche della Figc ha ammesso il club di Largogrammercato in. Insieme all’anche Montellabate, Piandirose, Villa Musone, Monte S. Martino, Grottammare 89, Corvae Maltignano hanno avuto questa opportunità. Capomagi Ovviamente la notizia è stata accolta con grande soddisfazione e ne è testimone il direttore sportivo Alessio Capomagi: Campanelli “Siamo molto contenti. Questa promozione ci permette di rimediare agli errori fatti lo scorso anno. Adesso dovremo essere molto più bravi perché sarà un campionato tosto e difficile anche se noi veniamo sicuramente da qualche certezza in più. Come squadra ci siamo rafforzati rispetto allo scorso campionato.