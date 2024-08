Aumenta il costo del gas del 5% dopo gli attacchi nella regione di Kursk in Russia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il mercato del gas di Amsterdam ha visto un forte incremento del prezzo dei future Ttf, che hanno raggiunto un nuovo picco annuale, attestandosi a 40,43 euro per megawattora, con un aumento del 5,15%. L’aumento delle quotazioni è strettamente legato all’offensiva ucrainarussa di. La stazione di transito di Sudzha, colpita durante l’attacco, rappresenta uno degli ultimi punti di passaggio per il gas russo destinato all’Europa attraverso l’Ucraina. Questo sito, strategico per l’energia, ha visto transitare, negli ultimi mesi, una media di 42 milioni di metri cubi di gas al giorno. La fragilità delle forniture energetiche L’aumento delle quotazioni del gas, come anticipato poc’anzi, è strettamente legato all’offensiva ucrainarussa di