Anna Kendrick è attesa sul red carpet | i look più glam finora

(Di giovedì 8 agosto 2024) Indi rivederla al cinema in Un piccolo favore 2,continua a coltivare la sua presenza sul redtra non molto tornerà al cinema. Sul set è già apparsa per girare il sequel di Un piccolo favore, che la rivedrà al fianco di Blake Lively per una nuova avventura cinematografica. Nel frattempo, l’attrice continua a garantire la sua presenza sul red. Classe ’85, quest’anno compie 39 anni e dalla sua ha già collezionato diverse apparizioni sul grande schermo.. Crediti: Ansa – VelvetMagIl suo debutto risale al 2003 con Diventeranno famosi ma, da allora, ha accumulato esperienze significative. Ad esempio ha ottenuto il plauso della critica con Tra le nuvole, film che le ha permesso di collezionare diverse nomination tra una agli Oscar come migliore attrice non protagonista.