AEW | HOOK ritorna e scoppia la rissa con Chris Jericho

(Di giovedì 8 agosto 2024) Durante la puntata di AEW Dynamite del 7 agosto, Shibata ha battuto Bryan Keith dei The Learning Tree. Dopo il match,e Big Bill attaccarono Shibata maa sorpresa ha corso verso il ring e lo ha salvato. Si è scontrato quindi con i Learning Tree e li ha fatti scappare. Una breve assenza L’ex FTW Championè stato assente da quandogli ha lanciato una palla di fuoco in faccia nella puntata di AEW Dynamite del 3 luglio. Insieme a Katsuyori Shibata e Samoa Joe, ebbe un feud cone i The Learning Tree. Durante la faida con questi ultimi,e il suo gruppo sono stati spesso criticati. Tuttavia, ha dichiarato che questa stable aiuta alle persone al suo interno a salire di livello, come ha spiegato in The Creative Imbalance.