A Milano si vendono sempre più ombrelli contraffatti

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - Venduti illegalmente, potenzialmente pericolosi, provenienti da filiere non controllate. Gli agenti del Nucleo Duomo della Polizia locale dinei mesi scorsi hanno sequestrato oltre 7milavenduti abusivamente nelle vie del centro storico della città. Complice anche un anno molto piovoso, il numero disequestrati è particolarmente significativo e segna il record dell0'ultimo triennio. Questinon solo vengono venduti senza autorizzazione ma sono anche potenzialmente pericolosi per chi li usa "in quanto assemblati malamente con materiale scadente, fragili e pericolosi", si legge in una nota del Comune. Le bacchette, il manico e comunque tutte le componenti si spezzano con una piccola pressione e ne risultano spezzoni puntuti e taglienti. Il valore totale della merce sequestrata, solo in quest'area della citta', e' calcolato in circa 60mila euro.