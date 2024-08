Una giornata tutta dei soccorritori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gran successo ad Aprica per ladel soccorso. C’è stata infatti tanta partecipazione per la manifestazione organizzata nel pomeriggio di domenica, in piazza Palabione, per rendere partecipe la popolazione e, soprattutto i più giovani, del delicato lavoro di enti e associazioni riguardante il soccorso. La kermesse è ormai giunta alla sua sedicesima edizione ed è stata proposta dal personale dei Vigili del Fuoco volontari di Aprica e dalla Croce rossa italiana presente sul territorio. L’edizione 2024, unitamente a quest’ultime due associazioni e al Soccorso Alpino, ha visto la presenza anche degli uomini dell’Arma dei carabinieri.